Um jovem de 14 anos infetado com o novo coronavírus morreu no fim de semana.

O rapaz apresentava um quadro clínico grave e só a autópsia vai provar se foi a Covid-19 a provocar esta morte. A Direção-Geral de Saúde (DGS) aguarda o resultado da autópsia para uma eventual contabilização do número de vítimas do novo coronavírus.

