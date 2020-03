EUA sem quarentena decretada em nenhum dos 50 estados

Os Estados Unidos são neste momento o país com maior número de infetados do Mundo. São cerca de 142 mil e mais de 2.400 vítimas mortais. Perante isto, e sem quarentena decretada em nenhum dos 50 estados, Donald Trump decidiu prolongar até 30 de abril as medidas de isolamento social.



O confinamento terminava hoje, mas face ao número crescente de infetados e vítimas mortais, o Presidente norte-americano decidiu prolongá-lo. Trump tinha afirmado várias vezes que queria que o país retomasse a normalidade até à Páscoa.



O estado norte-americano de Nova Iorque superou no domingo as mil mortes de infetados com a Covid-19, um mês após se detetar o primeiro caso e quando há nove dias se registavam apenas 35 mortos.

