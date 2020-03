Estado de emergência: PSP realiza ação de fiscalização no IC19

A PSP está a fiscalizar, na manhã desta segunda-feira, uma das vias mais movimentadas de Lisboa. Desde as 08h00, e até às 10h00, as autoridades estão a mandar parar os condutores que circulam no sentido Sintra-Lisboa no IC19, na zona de Pina Manique, para perceber se têm motivos válidos para se deslocar.

A ação de fiscalização está a gerar longas filas de trânsito, como explica a repórter da SIC Raquel Loureiro.

Veja também: