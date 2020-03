Lagoa Azul tingida de preto para impedir visitantes durante quarentena em Inglaterra

As autoridades de Inglaterra tingiram uma Lagoa Azul, numa pedreira abandonada, com corante preto para impedir os "instagramers" de se reunirem no local para tirarem fotografias, numa altura em que o país está de quarentena.

Facebook Buxton Police SNT

"Comparecemos ao local e usamos corantes para tornar a água menos atraente", disse o departamento de polícia de Buxton num post no Facebook, de acordo com a CNN.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, proibiu as pessoas de saírem de casa na tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus e a polícia tingiu a Lagoa para impedir que os cidadãos se deslocassem até à pedreira.

"Se vocês não seguirem as regras, a polícia terá o poder de cumprí-las", disse Boris Johnson, que testou positivo para o novo coronavírus.

Apesar das ordens de isolamento do primeiro-ministro, a polícia disse que as pessoas ainda estavam a visitar a pedreira abandonada, que se tornou uma atração turística popular.