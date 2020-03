Em fase de mitigação da pandemia da Covid-19, as medidas de contingência começam a apertar e um lar, em Évora, fechou portas às visitas no início de Março. Agora decidiram trabalhar com duas equipas que trocam a cada quinze dias.

São treze funcionários por cada turno, no lar que tem 52 utentes.

O portão do lar fechou este sábado e ninguém entra nem sai até ao dia 11 de abril, altura em que vão trocar as equipas.