Mais 21 mortes e 446 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 140 mortes e 6.408 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 119 para 140 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 5.962 para 6.408, mais 446 relação a ontem, o que representa um aumento de 7,5%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, um número que se manteve intacto nos últimos cinco boletins divulgados pela DGS.

No Relatório de Situação divulgado esta segunda-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 44.206 casos suspeitos, dos quais 4.845 aguardam os resultados das análises e 32.953 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 571, 164 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 3.801 casos e 74 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.577 casos e 30 óbitos. A região Centro regista 784 casos e 34 mortes, o Algarve 116 casos e 2 mortos, o Alentejo 45 casos, os Açores 41 casos e a Madeira 44 casos.

Os casos confirmados:

30 meninos e 41 meninas com menos de 10 anos;

149 jovens entre os 10 e os 19 anos;

264 homens e 373 mulheres entre os 20 e 29 anos;

436 homens e 529 mulheres entre os 30 e 39 anos;

510 homens e 700 mulheres entre 40 e os 49 anos;

503 homens e 647 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

458 homens e 443 mulheres entre os 60 e 69 anos;

360 homens e 308 mulheres entre os 70 e os 79;

269 homens e 388 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

5 homens e 1 mulher entre os 50 e os 59 anos;

15 homens e 1 mulher entre os 60 e os 69 anos;

23 homens e 8 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

45 homens e 40 mulheres com mais de 80 anos.

Portugal recebe 1 milhão de máscaras e 200 mil testes

Portugal recebe esta segunda-feira um milhão de máscaras e 200 mil testes de despiste ao novo coronavírus.

A doação do grupo Fosun, com apoio da Luz Saúde, Milennium BCP e do Grupo Fidelidade, pretende ajudar diretamente os profissionais de saúde portugueses.

Mais 812 mortes em Espanha nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 812 mortes por Covid-19 e 6.398 novos casos em relação aos dados de ontem. O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 85.195 infetados e 7.340 vítimas mortais.

O país tem neste momento 5.231 doentes internados nos cuidados intensivos. 16.780 pessoas tiveram alta e estão curadas.

O balanço de vítimas da Covid-19

A pandemia matou pelo menos 34.804 pessoas no mundo inteiro desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP, a partir de dados oficiais.

De acordo com a agência de notícias francesa, já foram diagnosticados pelo menos 735.015 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, e a pandemia espalhou-se por 183 países ou territórios.

A Itália continua a ser o país mais afetado em número de mortes (10.779), seguido de Espanha (7.340) e da China (3.304 mortes), o foco inicial do contágio.

