Temos fantasmas tão educados

O falecimento foi reportado ao Ministério Público e logo na sexta-feira os procuradores dispensaram a autópsia. Mas o corpo esteve até esta segunda-feira nas gavetas do gabinete médico-legal do Hospital da Guarda. Com outros cadáveres isentos da infeção. Perplexa, questionei-me sobre a razão pela qual a Unidade local de Saúde deixou nas mãos do MP o corpo de um quase centenário ,testado positivo, sendo que a lei só manda fazer autópsias quando a causa da morte é desconhecida ou quando há suspeita de crime. Não era o caso. E quase um século de vida depois, a idade era já por si só, uma causa de morte natural. Mas não. Adriano e a família dele ainda ficaram reféns de quem, por medo de não ser suficientemente servil, ultrapassou as regras do bom senso e retardou de forma gratuita o luto de terceiros. Se dúvidas houvesse, a coordenação do Ministério Público da Guarda esclareceu que a Instituição de Saúde, com juristas capazes de dar parecer, nunca deveria ter sujeito o caso à via judicial. Mas com esta conduta, a ULS ainda não tinha chegado ao limite do insólito.

Já a viatura da empresa incumbida de fazer o funeral de Adriano chegava ao concelho de Foz Côa, quando o condutor recebeu um inaudito telefonema. Afinal, era preciso regressar ao gabinete médico-legal porque o corpo que transportava era o de uma mulher. Como é que isto era possível? Voltei a questionar-me e a procurar respostas neste tempo de aparente insanidade crescente. E, a custo, chegaram. A mulher que seguia um caminho alheio à sua última morada e estava a ser reclamada por outra agência funerária, jazia numa gaveta identificada com o nome do ancião Adriano. E o corpo dele estava noutra gaveta identificada com o nome de um idoso ainda vivo, que esteve no hospital, e que já havia regressado à sua residência. Desculpem! Importam-se de repetir? Pedi, sem conseguir digerir a notícia. Amigo Adriano, não o cheguei a conhecer, mas as notícias da sua morte são tudo menos exageradas. Ainda mais porque na sexta-feira em que faleceu, o lar de Ribamondego foi informado pelo Hospital da Guarda que o utente chegado à instituição tinha morrido. O presidente da Câmara de Gouveia informou a família, a agência funerária foi providenciada, mas no dia seguinte, a casa de acolhimento do pretenso moribundo, recebeu novo telefonema. Tinha havido um engano. O senhor de Ribamondego estava vivo. A morte morava ao lado, num concelho de Foz Côa, mais a norte de tanta incredulidade.

Já sabemos que o tempo em que vivemos não admite velórios, restringe o acompanhamento de familiares ao mínimo e que as despedidas estão longe dos padrões de muitas gerações. Mas o mínimo exigido a todos para evitar novos focos de contágio, não pode ser igual ao máximo de desleixo e indignidade face a quem parte e já não pode reclamar. Mesmo que educadamente. E, tão ou mais dramático é que assistimos a um duplo paradoxo. Nem quem, por dever de ofício, explica os seus atos, nem as vítimas pedem explicações ou censuram publicamente as atrocidades de que são alvo. Isto, ao mesmo tempo que se deitam foguetes com uma, duas ou mil unidades móveis de rastreio, mas se nega informação ao concelho, ao distrito, sobre os casos de infeção. Sobre a quantidade de testes e de equipamentos de proteção individual disponíveis, sobre se há ou não casos de doentes recuperados. Nada. A direção-geral de saúde manda centralizar os dados e, obedientemente, nada se diz localmente a quem tem direito à informação. Assobia-se para o lado quando se trata de dar cabal esclarecimento à natural inquietação de quem lhes dá razão para existirem e para receberem os seus salários. Natália Correia saberia do que falo. Dão-nos a honra de ser utentes só para darem corda à nossa real insignificância e, não me soa na memória outra expressão para o medo.