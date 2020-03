Arranca hoje um programa de testes à Covid-19, em todos os lares de idosos do país. A medida é do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, em colaboração com os Ministérios da Saúde e da Ciências. Trata-se de uma campanha preventiva para evitar novos focos de contágio, como explicou à SIC Ana Mendes Godinho, ministra doTrabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Numa fase inicial, os testes à Covid-19 vão ser feitos nos distritos de Lisboa, Aveiro, Guarda e Faro, mas o objetivo é que se estenda nos próximos dias a todo o país.

