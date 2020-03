Três detidos nos Açores por desobediência e incumprimento do isolamento

A PSP deteve em São Miguel, nos Açores, nos últimos três dias, uma pessoa por incumprimento do isolamento profilático obrigatório, devido à pandemia da Covid-19, e duas por não terem cumprido o dever de recolhimento, foi esta segunda-feira anunciado.

No relatório da atividade diária do Comando Regional da PSP nos Açores divulgado, a polícia informa que deteve em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, na passada sexta-feira, dois jovens, de "18 e 19 anos, por desobediência".

Segundo a PSP, os dois jovens, "depois de abordados na via pública e após terem sido notificados do dever de recolhimento e todas as condições determinadas pelo Conselho de Ministros de 20 de março (medidas extraordinárias de Contenção e Mitigação do Coronavírus)", foram "intercetados momentos depois, novamente na via pública sem justificação aparente".

Já no domingo, nas Capelas, ilha de São Miguel, a PSP deteve por "desobediência" um homem de "26 anos" por "incumprimento do isolamento profilático obrigatório a que estava sujeito pela Autoridade de Saúde de Ponta Delgada desde o dia 18 de março e até ao dia 01 de abril".