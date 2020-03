Bombeiros de Santa Comba Dão com plano de contingência para garantir que socorro não falha

Com o aumento do número de casos de Covid-19 em Portugal, os bombeiros são solicitados para vários casos suspeitos do novo coronavírus.

Em Santa Comba Dão, por exemplo, teve de ser ativado um plano de contingência para garantir o socorro sem interrupções nas próximas semanas.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

