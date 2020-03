Covid-19 faz mais 141 mortos no Irão

As autoridades iranianas anunciaram esta terça-feira 141 novas mortes pelo novo coronavírus, elevando para 2.898 o número oficial de mortos no Irão, um dos países mais afetados pela doença Covid-19.

As autoridades de saúde registaram 3.111 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, disse Kianouche Jahanpour, o porta-voz do Ministério da Saúde durante a sua comunicação diária à imprensa. Um total de 44.606 casos foram oficialmente registados no Irão.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.