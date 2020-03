Federação norte-americana de râguebi anuncia falência

A Federação norte-americana de Râguebi (USA Rugby) anunciou um processo de falência, em consequência das "dificuldades financeiras" agravadas pela pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira o organismo regulador da modalidade nos Estados Unidos.

"As dificuldades financeiras existentes foram aceleradas pelo impacto que a pandemia de covid-19 teve nas atividades do râguebi", informou a USA Rugby, em comunicado divulgado na segunda-feira no sítio oficial na Internet.