Guarda prisional do hospital prisional de Caxias infetado com coronavírus

Um guarda prisional do hospital prisional de Caxias está infetado com o novo coronavírus. É o segundo guarda prisional infetado, depois de um caso na cadeia de Custóias, no Porto.

Uma auxiliar de ação médica de Caxias estava já de quarentena por ter dado positivo nos testes.

Recorde-se que é também no hospital prisional de Caxias que se encontra uma reclusa com Covid-19, detida depois de ter contraído o vírus. Os guardas que fizeram a detenção e o transporte estão de quarentena. A estes juntam-se agora todos os que tiveram contacto com o guarda que, soube-se esta manhã, deu também positivo no teste à Covid-19.

Com o corpo de guardas reduzido, aumenta assim a pressão sobre o estabelecimento prisional de Caxias e o hospital prisão.

Ao todo, são quatro os casos confirmados do novo coronavírus no sistema prisional português.