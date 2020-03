Paquistão converte carruagens de comboios em zonas de isolamento 

A empresa ferroviária do Paquistão está a criar carruagens exclusivas para doentes com o novo coronavírus.

Com grande parte dos comboios parados no país, a empresa tenta assim retomar a circulação com locomotivas adaptadas à pandemia e assim garantir o isolamento dos passageiros.

Ao todo vão estar disponíveis mais de 200 carruagens de isolamento nas principais ligações ferroviárias, com equipamento médico e nove compartimentos separados.

A pandemia de Covid-19 já fez cinco mortos no país e infetou quase duas mil pessoas.