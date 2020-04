A Alemanha anunciou esta quarta-feira que as medidas de contenção no país, impostas devido à pandemia do novo coronavírus, vão ser prolongadas pelo menos até dia 19 de abril.

O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel, que continua em quarentena, apesar de os testes que fez terem dado negativo.

A Alemanha é o terceiro país da Europa com mais casos. Cerca de 67 mil pessoas já foram infetadas e mais de 700 morreram.

