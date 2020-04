Covid-19: Betis acorda redução salarial com futebolistas

A equipa principal de futebol do Betis, na qual alinha o médio português William Carvalho, aceitou reduzir os salários, para minimizar os efeitos económicos da pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira o clube de Sevilha.

"O conselho de administração do Real Betis chegou a um acordo satisfatório com os seus futebolistas para que estes reduzam o seu salário em 15% no caso de a competição ser suspensa definitivamente e em percentagens menores no caso de se poder finalizar a liga espanhola, com diferentes cenários, se à porta aberta ou fechada", lê-se num comunicado.