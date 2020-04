Espanha é neste momento o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus. O país já ultrapassou a marca dos 100 mil infectados e atingiu um novo recorde no numero de vítimas mortais. Só nas últimas 24 horas mais de 860 pessoas perderam a vida.

Vários hospitais atingiram o limite e há falta de materiais de proteção individual.

