Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, acredita que as "medidas musculadas" aplicadas no concelho, tais como o decreto do cordão sanitário, estão a surtir efeito e a fazer com que o ritmo dos contágios abrande.

Em Ovar, o último balanço dá conta de 13 mortos e 277 infetados com covid 19.

