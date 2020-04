Escritora de Harry Potter anuncia site com vários conteúdos grátis 

Harry Potter at Home

Para ajudar a entreter as crianças e todos os fãs do Harry Potter, em isolamento devido à pandemia do novo coronavírus, J. K. Rowling anunciou que vai estar disponível e de forma gratuita uma série de conteúdos da saga na internet.

O primeiro livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" vai poder ser descarregado gratuitamente até meados deste mês, como livro eletrónico ou audiolivro em várias línguas, mas não em português.

Há ainda uma escola virtual, com várias atividades e passatempos, para ajudar sobretudo crianças e professores retidos em casa que, "em tempos de crise, precisam de alguma magia", como explica a autora da saga.

O site "Harry Potter em casa" pode ser acedido aqui.

J. K. Rowling confirmou esta quarta-feira a cedência dos direitos de alguns conteúdos da obra que só em livros já vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo, num negócio avaliado em cerca de 7 mil milhões de euros.

