Com grande parte dos centros de acolhimento encerrados, há pessoas que não têm para onde ir numa altura em que os governos impõem o isolamento. Em Mainz, na Alemanha, vários hotéis são agora abrigo para quem não tem um.

A Europa já ultrapassou os 30 mil mortos por Covid-19. No último balanço, França ultrapassou a China no número de vítimas mortais, numa altura em que o país continua a dar sinais de falhas no sistema de saúde.