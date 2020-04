O lar de Misericórdia de Gouveia tem seis novos casos confirmados do novo coronavírus, depois do primeiro positivo de uma idosa que entretanto viria a falecer. Ainda não é conhecida a origem do contágio.

O número de infetados no distrito da Guarda ultrapassou a barreira da centena de pessoas e a Covid-19 já fez pelo menos quatro mortes na região.