Mais 727 mortes por Covid-19 em Itália nas últimas 24 horas

A Itália registou mais 727 mortes, fazendo subir o número total de vítimas mortais para 13.155, segundo informou esta quarta-feira a Proteção Civil italiana. O número de mortos desceu em relação a terça-feira e é o menor número diário registado desde 26 de março.

Porém, o número de novos casos aumentou em relação ao dia de ontem. Foram registados 4.782 novos casos, mais de 700 em relação ao dia anterior.

A seguir aos Estados Unidos, Itália continua a ser o segundo país do mundo com mais casos confirmados. São agora, no total, mais de 110 mil, sendo que 16.800 pessoas já recuperaram da doença.

O maior número diário de vítimas da epidemia foi registado na última sexta-feira, quando 919 pessoas morreram. Houve 889 mortes no sábado, 756 no domingo, 812 na segunda-feira e 837 na terça-feira.