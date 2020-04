Polícia iraquiana desinfeta ruas e edifícios para combater a Covid-19

A polícia iraquiana está a desinfetar as ruas e edifícios com camiões equipados com canhões de água modificados para utilizar uma solução à base de álcool. Esta é mais uma tentativa de combate à propagação do vírus, depois de relatos de que a população não estava a cumprir as ordens de confinamento. O Iraque regista 50 mortes e perto de 600 casos de infeção pelo novo coronavírus.