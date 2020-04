Autarquia de Ovar ativa linha telefónica de apoio a pessoas com sintomas de Covid-19

A Câmara Municipal de Ovar ativa hoje um serviço telefónico de apoio médico com o objetivo de libertar a linha de saúde SNS24. A linha "Covid Ovar" está, a partir de agora, ao serviço dos 55 mil habitantes do concelho e destina-se a quem tiver sintomas associados ao novo coronavírus.

Esta noite, no habitual comunicado via Facebook, Salvador Malheiro explicou o essencial desta nova linha telefónica e fez a atualização do número de casos de Covid-19 no concelho: 313 infetados, 13 mortos e 5 recuperados.