D. Maria II disponibiliza mais oito peças online em abril

Oito novos espetáculos podem ser vistos na sala online do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), durante o mês de abril, informou hoje o teatro.

A estrear às sextas-feiras e aos sábados, às 21:00, os espetáculos vão das tragédias gregas às criações clássicas contemporâneas, dos clássicos da dramaturgia até às criações para crianças, segundo o comunicado do Teatro D. Maria II, hoje divulgado.

Em abril, as sextas-feiras serão dedicadas às tragédias, com a estreia de uma por semana.

Assim, nos dias 3, 10 e 17 de abril, será possível assistir à trilogia "Ifigénia", "Agamémnon" e "Electra", de Tiago Rodrigues, a partir de textos de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo, respetivamente.

No dia 24 de abril, a sala 'online' recebe ainda "Antígona", de Sófocles, na recente encenação de Mónica Garnel, que abriu a atual temporada do TNDMII, em setembro de 2019.

A partir do próximo sábado, dia 4 de abril, será possível assistir em família a "Alice no País das Maravilhas", numa encenação de Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves, a partir da obra de Lewis Carroll.

No último sábado do mês, dia 25, será a vez de se retomar a "Coleção de Amantes", de Raquel André, o primeiro espetáculo do projeto "Coleção de Pessoas".

Pelo meio, a sala 'online' recebe ainda duas interpretações contemporâneas de clássicos de William Shakespeare: "Ricardo III", encenado por Tónan Quito (a 11 de abril), e "Lear", numa encenação de Bruno Bravo, a partir de "Rei Lear" (a 18 de abril).

Estes oito espectáculos juntam-se a "A Origem das Espécies", "Frei Luís de Sousa", "Montanha Russa" e "Sopro", já disponíveis para visualização na sala 'online' do D. Maria II.

"Sopro" está também disponível com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e nas versões legendadas em inglês e francês.

No conjunto, estes quatro espetáculos somaram já cerca de 22.000 visualizações.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal registam-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.

A pandemia de Covid-19 matou quase 48 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, a partir de dados oficiais.

De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 47.993 pessoas, foram diagnosticados mais de 944.030 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. Foram consideradas curadas pelo menos 182.700 pessoas.

Em Itália, o número de mortos voltou a aumentar em relação ao dia anterior. Nas últimas 24 horas, foram registadas 760 mortes, aumentando o número total de vítimas mortais para 13.915.

Foram ainda registados mais 4.782 novos casos positivos, um aumento de 114 em comparação com quarta-feira.

Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha com 10.003 mortes para 110.238 casos, os Estados Unidos com 5.137 mortes, França com 4.032 mortes (56.989 casos) e China continental com 3.318 mortes (81.589 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, registou um total de 81.589 casos (35 novos entre quarta e hoje), incluindo 3.318 mortes (seis novas) e 76.408 curados.

No Reino Unido, o número total de mortes relacionadas com a covid-19 aumentou para 2.921, mais 569 do que na quarta-feira. O balanço diário dos casos regista 33.718 pessoas infetadas entre 163.194 testadas.