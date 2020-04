"Dada a evolução da pandemia é muito difícil agendar" os campeonatos de futebol

Apesar das previsões iniciais das principais ligas europeias de futebol para que os campeonatos terminassem no fim de junho, a evolução da pandemia do novo coronavírus pela Europa fez com que os prazos de suspensão das provas fossem alargados.

Pedro Candeias, Editor de Desporto do jornal Expresso, em entrevista na Edição da Manhã da SIC Notícias, disse que, neste momento, "é muito difícil" estipular datas exatas para o resto dos campeonatos.

A UEFA, entidade que regula o futebol europeu, estipulou que as ligas europeias têm até 3 de agosto para terminar a atual temporada, encarregando as Federações de cada país da responsabilidade de recomeçar os campeonatos.

Siga aqui ao minuto as últimas informações sobre o novo coronavírus