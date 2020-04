Doentes aparentemente recuperados saem do isolamento sem resultados do 2.º teste

No Norte do país, há doentes Covid-19 aparentemente recuperados que estão a ser autorizados pelos médicos a sair do isolamento sem antes terem os dois testes negativos recomendados pela DGS.

Confrontada com a denúncia do Sindicato Independente dos Médicos, a Diretora-Geral da Saúde disse estar certa que as decisões os médicos foram tomadas com base em critérios clínicos.