“Este vai ser porventura o nosso maior desafio dos últimos 45 anos”

O Presidente da República falou esta quinta-feira ao país, na sequência da renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, até 17 de abril, destacando o comportamento exemplar dos portugueses e a “coragem serena” para enfrentar a pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a luta contra a propagação do novo coronavírus será porventura o maior desafio dos últimos 45 anos e que os seus efeitos económicos e sociais serão mais profundos e duradouros do que as crises mais longas que já vivemos.

O Presidente reconhece que esta tem sido e continuará a ser uma “mudança radical na nossa vida”, mas que permite salvar “muitas dezenas de milhares de vidas”. Explica ainda que o combate ao surto, a nível da saúde, se forma em quatro fases e que, até agora, “já ganhámos a primeira, adiámos o surto”.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma ainda que as próximas fases e semanas passam por manter a desaceleração do surto, consolidar a sua contenção e inverter a tendência do crescimento de casos, acabando por fim por controlá-los e estabilizar a “vida coletiva”. Para isso, lembra que é preciso proteger os grupos de maior risco e manter comportamentos seguros, destacando as restrições impostas pelo Governo para a altura da Páscoa.

“Só ganhamos se não facilitarmos, se não baixarmos a guarda”, termina o Presidente.

Leia aqui todas as novas medidas do estado de emergência.