Parlamento aprova suspensão das rendas e da caducidade dos contratos

O Parlamento aprovou esta quinta-feira as medidas de flexibilização do pagamento das rendas, que vão permitir às famílias suspender as rendas durante o estado de emergência e no mês seguinte, permitindo apenas aos senhorios renunciar o contrato caso o pagamento não seja feito nos 12 meses seguintes, em prestações.

O Parlamento aprovou também a suspensão da caducidade dos contratos, o que significa que, até 30 de junho, nenhum senhorio pode terminar o contrato de arrendamento, mesmo que estejam a chegar ao fim.