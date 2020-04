Quase metade dos portugueses com redução de rendimentos desde o início da pandemia

Os portugueses já terão perdido cerca de 1,4 mil milhões de euros com a pandemia do novo coronavírus. Os números são avançados por Bruno Santos, da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que revela ainda que quase metade dos portugueses tiveram uma redução de rendimentos.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS