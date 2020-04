Terminou o repatriamento dos passageiros do cruzeiro que atracou em Lisboa

Terminou ontem a operação de repatriamento de todos os passageiros do navio de cruzeiro MSC Fantasia, que atracou no Porto de Lisboa há quase duas semanas com mais 1.300 pessoas a bordo. O navio que vinha do Brasil para Itália, foi desviado para Lisboa em plena pandemia.

A operação de repatriamento, que envolveu autoridades de vários países, terminou ontem, com com o desembarque dos últimos cinco passageiros colombianos, que acabaram por ficar em Portugal, com visto especial por razões humanitárias.

Os últimos passageiros a abandonarem o país foram nove argentinos. Cerca de 500 tripulantes regressam aos seus países ainda esta semana.

A bordo do navio de cruzeiro seguiam apenas 27 portugueses e oito estrangeiros residentes em Portugal. Todos os outros pasageiros de 38 nacionalidades diferentes vinham na maioria do Brasil, União Europeia e Austrália.

