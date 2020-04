Bolsonaro critica ministro da Saúde por apoiar o isolamento social

No Brasil, o ministro da Saúde está a apoiar o isolamento social no país e, por isso, já recebeu duras críticas de Jair Bolsonaro. O Presidente brasileiro acusa Luiz Mandetta de falta de humildade. Bolsonaro diz que o país não pode parar e remata ao dizer que nenhum ministro do Governo é indispensável.

O Governo brasileiro informou na quinta-feira que o país tem 299 mortos e 7.910 infetados pelo novo coronavírus, naquele que foi o terceiro dia consecutivo em que o país sul-americano ultrapassou os mil casos confirmados da Covid-19.