Circulação entre concelhos de São Miguel só é possível com autorização

Circular entre os concelhos de São Miguel só é possível com autorização. No primeiro dia em que todos ficaram isolados por cordões sanitários, multiplicaram-se as filas e o congestionamento nos acessos às diferentes localidades.

A PSP tem de verificar carro a carro quem pode ou não avançar. Só com uma declaração da entidade patronal é possível sair do concelho de residência.