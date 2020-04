Costa reúne-se com DGS antes de decidir regresso às aulas

O primeiro-ministro, António Costa, aponta o dia 4 de maio como data limite para o regresso às aulas presenciais no ensino secundário, que estão suspensas desde 16 de março. No entanto, a decisão só será tomada depois do primeiro-ministro ouvir epidemiologistas da Direção-Geral da Saúde.

