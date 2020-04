Covid-19: Homens e mulheres saem à rua alternadamente no Peru e no Panamá

Por todo o mundo tenta-se travar a pandemia de Covid-19 que já matou mais de 57 mil pessoas.

No Peru e no Panamá é permitido ir à rua apenas para o essencial, mas homens e mulheres têm as saídas contadas e alternadas. As mulheres saem à segunda, quarta e sexta-feira, já os homens saem à terça, quinta e sábado. Ao domingo toda a gente fica em casa.