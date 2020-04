Com o prolongamento do estado de emergência PSP e GNR vão trabalhar juntos para intensificar a fiscalização com mais operações de patrulhamento e acções de sensibilização nas "principais vias rodoviárias do país"

O Coronel Vítor Rodrigues, diretor de Operações da GNR, revelou que a "Operação Recolhimento Geral", arranca esta sexta-feira e prolonga-se até às 23:59 de quarta-feira.

