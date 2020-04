Mais de 300 enfermeiros estão infetados com Covid-19 em Portugal

Mais de 300 enfermeiros estão infetados com covid-19 e 1.750 encontram-se em casa em vigilância ativa, depois de terem estado em contacto com doentes, anunciou esta sexta-feira a Ordem dos Enfermeiros (OE).

"Estes são os primeiros resultados do inquérito lançado pela Ordem, na passada terça-feira, para conhecer a real situação dos enfermeiros que estão na linha de defesa da pandemia da covid-19", revelou a OE em comunicado, em que refere que com 18 mil respostas, verificam-se 322 Enfermeiros infetados e 1.750 afastados de funções, em vigilância ativa em casa.

Estes profissionais aguardam o resultado do teste ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Em apenas 48 horas, 18.306 enfermeiros responderam ao formulário, o que corresponde a cerca de 40% do número de enfermeiros que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS), segundo a mesma fonte.

"Ainda assim, com uma amostra mais pequena, os resultados confirmaram as suspeitas da OE, de que os dados que estão a ser avançados estão aquém da realidade", atesta a Ordem. O Porto é a cidade com maior número de enfermeiros infetados (104), seguida de Lisboa (62), Coimbra (46) e Braga (26).