Confederação da Agricultura pede abertura dos mercados locais

Os pequenos e médios agricultores não estão a conseguir escoar a produção e pedem a reabertura dos mercados locais, com medidas rigorosas de segurança.

A Confederação Nacional da Agricultura fala num "gravíssimo problema" que vai levar à ruína a generalidade dos pequenos e médios agricultores, se nada for feito para proteger as famílias que não têm mais rendimentos além do trabalho na terra.

Com grande parte dos restaurantes fechados e todos os eventos, como feiras ou mercados, cancelados, a confederação pede ainda o combate à especulação, a criação de um programa de compra de produtos locais para as cantinas públicas e medidas de proteção aos produtores com maiores dificuldades de escoamento.