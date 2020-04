Covid-19: Há um novo portal em português sobre vacinas e diagnóstico

Há uma nova plataforma na Internet em português dedicada ao novo coronavírus. Foi criado pela Fundação para Ciência e a Tecnologia e pela Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica e tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações envolvendo a comunidade científica no combate ao vírus.

O portal, disponível desde a meia noite deste sábado, disponibiliza a informação por categorias como vacinas, diagnóstico ou equipamento. Tem ainda um fórum para troca de ideias e mobilização da comunidade.

“O objetivo do Science4COVID-19 é ser um ponto de encontro para a comunidade científica e, no fundo, articular numa mesma plataforma a troca de experiências e de ideias, para que elas ganhem uma força maior e exista uma melhor articulação de ações no combate a esta crise da Covid-19", explicou a ideia à Renascença o professor Nuno Rodrigues, da Fundação para a Ciência e Tecnologia.