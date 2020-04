Festas de São João canceladas no Porto e em Vila Nova de Gaia

As Câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram o cancelamento das festas de São João, devido à pandemia, uma medida que admitem causar "tristeza", mas ser necessária dada a incerteza de propagação do vírus.

Em comunicado, ambas as autarquias falam do "potencial de risco para a saúde pública", com a Câmara do Porto, liderada pelo independente Rui Moreira a referir que esta é "uma medida que deixa os portuenses e todos os amantes desta grande festa certamente tristes".

Já a Câmara de Vila Nova de Gaia, presidida pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, também em nota enviada à agência Lusa, aponta que "o verão poderá trazer alguma atenuante", mas admite que poderá não ser possível "regressar de imediato à normalidade".

As festas de São João são celebradas no Norte do país, de 23 para 24 de junho, sendo que no distrito do Porto, os concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia têm tradicionalmente dividido a organização que costuma contar com fogo-de-artifício e espetáculos de animação, entre outros entretenimentos que levam milhares de pessoas à rua.

Na sua nota, a Câmara do Porto escreve que "a Festa de São João não se irá realizar este ano em virtude da atual situação de pandemia Covid-19", apelidando esta decisao de "prudente, especialmente dada a incerteza de propagação do vírus e das suas consequências".

"Toda a programação prevista para esta ocasião, incluindo concertos e outras atividades de animação ficam assim cancelados, sendo as verbas referentes a essas iniciativas alocadas ao esforço do Município nas diversas ações de combate ao atual cenário de pandemia", anuncia ainda a Câmara do Porto.

Já a Câmara de Vila Nova de Gaia - que termina a nota com a mensagem: "A cidade voltará mais forte. Vamos todos ficar bem" - refere que "a atual pandemia Covid-19 está, infelizmente, para durar", razão pela qual considera que lhe compete "fazer tudo para diminuir o tempo desta situação".

"É certo que todo o tipo de concentrações ou ajuntamentos de pessoas continuará a ser interdito no país. Por isso, e porque importa atempadamente acautelar a vida das pessoas, bem como aspetos organizativos e a informação a todos, determinou-se o cancelamento das Festas Populares de São João 2020", refere a nota camarária.

Em Vila Nova de Gaia também foi cancelada a Festa do São Pedro da Afurada e a autarquia acrescenta que serão canceladas também "todas as outras de caráter privado".

Estes anúncios surgem no dia em que também a Câmara de Lisboa anunciou o cancelamento das Festas de Santo António e numa semana em que outras autarquias ou associações organizadoras confirmaram o cancelamento de celebrações ligadas a vários Santos Populares, como foi o caso de Braga e Vila do Conde (São João), bem como Póvoa de Varzim (São Pedro), entre outras.