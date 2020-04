Ministra da Saúde explica correção no número de óbitos

No boletim de atualização da Direção-Geral da Saúde, houve uma correção no número de mortos, tendo sido registados 22 óbitos nas últimas 24 horas.

A ministra da Saúde explicou este sábado que a morte registada no Alentejo na sexta-feira acabou por confirmar-se Covid-19 negativo.

Marta Temido disse ainda que, no boletim de hoje, na zona de caracterização dos óbitos por idades e género, foi retirada uma vítima no grupo feminino dos 70 aos 79 depois do resultado da autópsia ter concluído que a morte não foi consequência da infeção pelo novo coronavírus.

Portugal regista 266 mortes e 10.524 casos de Covid-19 em Portugal.