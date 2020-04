SIC acompanhou rastreio da Covid-19 a idosos a viver em lares no Porto

Desde o início da semana, centenas de idosos que vivem em lares da cidade do Porto já foram testados para a Covid-19. O rastreio é da responsabilidade da Câmara Municipal e envolve hospitais e centros de Saúde. Este sábado, a SIC acompanhou os testes aos profissionais e utentes do hospital Ordem do Terço.