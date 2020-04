Sharapova divulga número de telefone para ajudar fãs em confinamento

A russa Maria Sharapova, antiga número um mundial do ténis, disponibilizou o seu número de telefone para ajudar os seus seguidores durante o confinamento motivado pela pandemia da Covid-19.

"Procurei uma forma para estar em contacto com todos os meus seguidores, porque passei um bom momento na semana passada, quando realizei uma videoconferência com 150 de vós. Adorei esse chat e percebi que queria estar mais ligada aos adeptos, porque estamos todos a passar pelo confinamento", declarou a russa num vídeo publicado na sua conta oficial no Instagram.