Ordem dos Enfermeiros volta a lançar apelo urgente

A Ordem dos Enfermeiros fez um apelo urgente a todos os profissionais para que ajudem no combate à pandemia de Covid-19.

No e-mail enviado aos enfermeiros, a ordem, em colaboração com as autoridades de saúde, apela em particular ao apoio dos enfermeiros que estejam desempregados ou situação de lay-off.

Pede ainda a todos os enfermeiros que se encontram em unidades de cuidados de saúde primários, que tenham experiência em Cuidados Intensivos, que reforcem essas unidades em regime de mobilidade.

A ordem lembra que os enfermeiros desempenham um papel fundamental no combate à Covid-19, porque estão na linha de contacto com todos os que procuram os serviços.

A Ordem dos Enfermeiros aproveita ainda para agradecer a todos os enfermeiros pelo “elevado sentido de serviço, disponibilidade, profissionalismo e dedicação”.