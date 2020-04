Boris Johnson está bem disposto e continua sob observação no hospital

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que foi hospitalizado no domingo por continuar a ter sintomas de Covid-19, está bem disposto depois de uma "noite tranquila" e continua a ser observado, disse um porta-voz.

"O primeiro-ministro passou uma noite tranquila no Hospital St Thomas, em Londres, e a moral é boa. Ele permanece no hospital para observação", disse o porta-voz aos jornalistas, garantindo que Johnson, de 55, continua à frente do Governo.

O porta-voz adiantou que o conselho de ministros que normalmente tem lugar às terças-feiras não se vai realizar, mas que Boris Johnson vai continuar a receber documentos oficiais no hospital.

A mesma fonte não confirmou notícias de que o primeiro-ministro tinha recebido oxigénio à chegada ao hospital, nem adiantou detalhes sobre os testes a que vai ser submetido.

O primeiro-ministro britânico foi hospitalizado no domingo à noite, na capital britânica.

O seu gabinete explicou então que o primeiro-ministro seria submetido a testes porque mantém os sintomas 10 dias depois de lhe ter sido diagnosticada a doença.

Boris Johnson, 55 anos, cumpria uma quarentena no n.º10 de Downing Street, a residência oficial do chefe do governo britânico, desde o passado dia 26 de março.