Donald Trump está otimista e diz que já vê a luz ao fundo do túnel

Donald Trump está otimista e diz que já vê a luz ao fundo do túnel nestes dias amargos que os Estados Unidos estão a viver.

Nova Iorque, a região mais afetada, registou uma diminuição no número diário de vítimas mortais o que para o presidente do país é um bom sinal. Num dos jardins zoológicos da cidade, um tigre foi infectado com o novo coronavírus. É o primeiro caso em todo o mundo.