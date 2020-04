Governador de Nova Iorque prolonga medidas de confinamento até dia 29

O governador de Nova Iorque, cidade considerada o epicentro da epidemia da covid-19 nos Estados Unidos, prolongou esta segunda-feira as medidas de confinamento até dia 29, que impõem o encerramento das escolas e de todas as atividades não essenciais.

"Se a curva infletir" e a "taxa de infeção baixar", "é porque o distanciamento social funciona", disse Andrew Cuomo na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

"Mas é necessário continuar, pelo que as atividades não essenciais ficarão encerradas até 29 de abril", acrescentou Cuomo, advertindo que "não pode haver um relaxamento", mesmo depois de o número de novas mortes diárias ter estabilizado durante dois dias no estado de Nova Iorque.

Neste estado, a pandemia vitimou mortalmente um total de 4.758 pessoas em mais de 130.000 casos recenseados, numa população total perto de 20 milhões de habitantes.

Com estes números, Nova Iorque regista quase metade das cerca de 9.700 mortes contabilizadas hoje nos Estados Unidos pela Universidade Johns Hopkins e mais de um terço dos quase 340.000 casos.

Nos dois últimos dias, porém, o número de mortes diárias devido à pandemia registadas no estado de Nova Iorque aparenta ter estabilizado em torno das 600, após um recorde de 630 na sexta-feira e no sábado.

"Independentemente de termos atingido o pico ou não, devemos continuar a fazer a mesma coisa", afirmou Cuomo para justificar o prolongamento do confinamento, num momento em que muitos pretendem relançar a atividade económica.

"Existe um perigo real com excessos de confiança. Subestimámos desde o primeiro dia e agora estamos a pagar o preço. Hong Kong cometeu esse erro, a Coreia do Sul cometeu esse erro e nós não queremos cometer esse erro", frisou o governador do estado de Nova Iorque.