Em Portugal, há centros de rastreio por todo o país que fazem testes ao novo coronavírus. O objetivo é despistar casos suspeitos, fora dos hospitais.

O Porto foi o primeiro distrito com um centro de rastreio “drive-thru”, que permite que o teste seja feito dentro do carro apenas com a janela aberta.

Estes rastreios são destinados apenas aos cidadãos que tenham sintomas de Covid-19.