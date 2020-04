Japão vai declarar estado de emergência em várias regiões

O governo japonês vai declarar estado de emergência em várias regiões do país onde os casos da covid-19 estão a aumentar, incluindo Tóquio e Osaka, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

O chefe de Governo japonês anunciou ao mesmo tempo um plano para apoiar a economia do país com 108.000 biliões de ienes (915 biliões de euros) para combater as consequências da pandemia na atividade da terceira potência económica do mundo, referiu a agência de notícias AFP.

O plano prevê transferências de dinheiro para as famílias mais necessitadas e apoio às empresas e ao emprego.

A declaração oficial de estado de emergência permitirá que as autoridades locais solicitem que os cidadãos evitem deixar as suas casas se não for necessário ou exijam que empresas e instituições permaneçam fechadas, segundo a agência de notícias EFE.

O estado de emergência não tem extensão ao nível nacional, mas as suas medidas serão aplicadas prontamente e de acordo com o caso pelas autoridades locais conforme julgarem apropriado.

De acordo com a AFP, o arquipélago japonês registou um aumento de 220% na disseminação do novo coronavírus entre 24 de março e domingo.

Até 24 de março, houve 1.140 casos confirmados da covid-19 no Japão. Entretanto, no domingo, o Ministério da Saúde japonês anunciou que o total de casos subiu para 3.654, dos quais cerca de um terço estão concentrados em Tóquio e nos seus arredores.

Em 24 de março, o Governo do Japão e o Comité Olímpico Internacional (COI) concordaram em adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 até 2021, devido ao agravamento da crise mundial da saúde.