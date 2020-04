Portugal já tem um mapa de risco de infeção por coronavírus

Está a partir de agora disponível o mapa de risco de infeção por coronavírus em Portugal. A iniciativa é de um grupo de investigadores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa que vão agora construir o mapa de risco de infeção dos Açores e da Madeira e estender o trabalho a Espanha.

Os mapas feitos por uma quipa do CERENA, Centro de Recursos Naturais e Ambiente - um centro de investigação do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa - podem dar ferramentas importantes para ajudar as autoridades de Saúde a tomar decisões como a criações de cordões sanitários e poderão ser úteis quando as medidas restritivas começarem a ser levantadas gradualmente.